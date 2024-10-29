«На обоих стоит печать»: Захарова объяснила, почему СМИ в США не поддерживают Трампа и Харрис

Некоторые американские СМИ отказываются поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах, поскольку и республиканец Дональд Трамп, и его оппонентка из Демократической партии Камала Харрис якобы являются пророссийскими политиками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — написала дипломат в телеграм-канале.

По её словам, американские издания сами назначили Трампа «российским», вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис в шутку обещал поддержать сам президент РФ Владимир Путин. Поэтому, подчеркнула Захарова, информационный мейнстрим в США «порвало». Таким образом, СМИ сами загнали себя в тупик, считает представитель внешнеполитического ведомства.