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29 октября, 09:23

«На обоих стоит печать»: Захарова объяснила, почему СМИ в США не поддерживают Трампа и Харрис

Захарова: СМИ США не поддерживают Трампа и Харрис, называя их российскими

Некоторые американские СМИ отказываются поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах, поскольку и республиканец Дональд Трамп, и его оппонентка из Демократической партии Камала Харрис якобы являются пророссийскими политиками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — написала дипломат в телеграм-канале.

По её словам, американские издания сами назначили Трампа «российским», вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис в шутку обещал поддержать сам президент РФ Владимир Путин. Поэтому, подчеркнула Захарова, информационный мейнстрим в США «порвало». Таким образом, СМИ сами загнали себя в тупик, считает представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне сообщалось, что американская газета Washington Post потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за своего нейтралитета. Издание впервые с 1988 года отказалось поддерживать на выборах какого-либо кандидата.

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Между тем ровно неделя остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Однако на сторону Харрис встали певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, будет ли Москва поздравлять победителя выборов президента США.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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