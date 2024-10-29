«На обоих стоит печать»: Захарова объяснила, почему СМИ в США не поддерживают Трампа и Харрис
Захарова: СМИ США не поддерживают Трампа и Харрис, называя их российскими
Некоторые американские СМИ отказываются поддерживать какого-либо кандидата на президентских выборах, поскольку и республиканец Дональд Трамп, и его оппонентка из Демократической партии Камала Харрис якобы являются пророссийскими политиками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать «российский», — написала дипломат в телеграм-канале.
По её словам, американские издания сами назначили Трампа «российским», вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис в шутку обещал поддержать сам президент РФ Владимир Путин. Поэтому, подчеркнула Захарова, информационный мейнстрим в США «порвало». Таким образом, СМИ сами загнали себя в тупик, считает представитель внешнеполитического ведомства.
Накануне сообщалось, что американская газета Washington Post потеряла более 200 тысяч подписчиков из-за своего нейтралитета. Издание впервые с 1988 года отказалось поддерживать на выборах какого-либо кандидата.
Между тем ровно неделя остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Однако на сторону Харрис встали певицы Бейонсе, Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, будет ли Москва поздравлять победителя выборов президента США.
VK / МИД России