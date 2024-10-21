Виктор Бут предрёк США майдан после выборов
Виктор Бут: После президентских выборов в США может начаться свой майдан
США могут пойти по украинскому сценарию после окончания президентских выборов. Не исключено, что сторонники Дональда Трампа, если он проиграет, могут устроить массовые беспорядки на улицах, грабежи и «свои майданы». То же самое способен провернуть и лагерь Камалы Харрис. Таким мнением поделился известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в интервью kp.ru.
По словам Бута, Соединённым Штатам не удастся избежать протестов при любом раскладе выборов. Он считает, что эти массовые беспорядки вряд ли быстро закончатся.
«Теперь Штаты, наверное, должны испить до дна вот эту чашу того горького напитка под названием «Цветные революции», которые они очень долго готовили для прочих стран. Потому что, именно из-за отсутствия иных вариантов они будут использовать такие вот грязные технологии. Для того, чтобы устроить протестные движения», — отметил Виктор Бут.
Президентские выборы в США также скажутся на Украине. В зависимости от их результата, конфликт в Незалежной может пойти по трём сценариям, уверен Владимир Зеленский. Один из них — принуждение Украины к миру в случае победы Трампа. Республиканец уже начал готовить план на случай своего президентства. По данным СМИ, он предусматривает принуждение Киева к невыгодному для него миру. Для Зеленского экс-хозяин Белого дома – не очень подходящий победитель ещё и потому, что Трамп считает его виновным в начале СВО.