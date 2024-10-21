Виктор Бут предрёк США майдан после выборов

США могут пойти по украинскому сценарию после окончания президентских выборов. Не исключено, что сторонники Дональда Трампа, если он проиграет, могут устроить массовые беспорядки на улицах, грабежи и «свои майданы». То же самое способен провернуть и лагерь Камалы Харрис. Таким мнением поделился известный российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в интервью kp.ru.

По словам Бута, Соединённым Штатам не удастся избежать протестов при любом раскладе выборов. Он считает, что эти массовые беспорядки вряд ли быстро закончатся.