Трамп может заставить Киев пойти на невыгодный мир, считают в США

На Украине и в Европе крепнут опасения, что в случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прекратит финансирование Киева. Такой точкой зрения поделилась американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание, Трамп может намеренно прекратить поддержку Украины, чтобы вынудить её пойти на сделку с Россией, даже если это будет невыгодно для Киева. Также в материале подчеркивается, что экс-президент США не раз заявлял, что приоритетным для него является прекращение боевых действия на Украине и заключение «справедливого соглашения». К слову, если верить потенциальному вице-президенту Джей Ди Вэнсу, линия фронта может быть заморожена, а РФ получит гарантии нейтралитета Незалежной.