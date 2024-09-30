Трамп может заставить Киев пойти на невыгодный мир, считают в США
WSJ: Украина и ЕС боятся, что после победы на выборах Трамп лишит Киев помощи
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
На Украине и в Европе крепнут опасения, что в случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прекратит финансирование Киева. Такой точкой зрения поделилась американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как сообщает издание, Трамп может намеренно прекратить поддержку Украины, чтобы вынудить её пойти на сделку с Россией, даже если это будет невыгодно для Киева. Также в материале подчеркивается, что экс-президент США не раз заявлял, что приоритетным для него является прекращение боевых действия на Украине и заключение «справедливого соглашения». К слову, если верить потенциальному вице-президенту Джей Ди Вэнсу, линия фронта может быть заморожена, а РФ получит гарантии нейтралитета Незалежной.
Напомним, на данный момент глава киевского режима Владимир Зеленский тщетно пытается протолкнуть Западе собственный «план победы». В документе содержится много запросов на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь России, однако там нет всеобъемлющей стратегии завершения конфликта. Кроме того, план не подразумевает мирных переговоров с Россией. На Западе предложение встретили со скептицизмом из-за высокого риска эскалации конфликта.