Путин: РФ не бросила Донбасс и хотела мира, но столкнулась с обманом Запада

РФ не бросила жителей Донбасса и после начала спецоперации пыталась достичь мира, но столкнулась с обманом западных элит и подлогом. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Глава государства отметил, что наша страна шла к этому событию через годы и непростые испытания.

Обращение Путина по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Видео © kremlin.ru

«Мы <...> знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России. Мы <...> пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит», — отметил российский лидер.

Запад успел превратить Украину в свою колонию, военный плацдарм против России. По словам президента, в соседнем государстве планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому. Кроме того, поставлялись оружие, наёмники, ВСУ проходили подготовку к войне — карательной операции, как в 2014 году.

Причём целью стал не только Донбасс, но и Крым, другие регионы нашей страны. И дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость проведения спецоперации и её освободительный характер.