Раскрыт насыщенный график Путина на предстоящую неделю
Путин на неделе выступит на мероприятиях к годовщине воссоединения регионов РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин посетит мероприятия, которые посвящены годовщине воссоединения четырёх регионов с РФ. Глава государства также проведёт заседание Совета Безопасности, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Исполняется два года воссоединению регионов с Россией — Луганской и Донецкой Народных республик (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В графике президента — мероприятия, связанные с этой датой», — указано в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.
Кроме того, Путин на неделе пообщается с финалистами и лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», а также поднимет вопросы о подготовке востребованных специалистов в день среднего профессионального образования. Также в планах — заседание с членами Совбеза.
А ранее Владимир Путин вместе с членами Совбеза на заседании озвучил детали новой ядерной доктрины. По словам главы государства, обновлённый документ предполагает расширение числа стран и альянсов, на которые распространяется ядерное сдерживание. Помимо того, Путин напомнил о праве Москвы использовать ядерное оружие для защиты Белоруссии, а также подчеркнул, что РФ рассмотрит применение ЯО при массированной воздушной атаке.