Раскрыт насыщенный график Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин посетит мероприятия, которые посвящены годовщине воссоединения четырёх регионов с РФ. Глава государства также проведёт заседание Совета Безопасности, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Исполняется два года воссоединению регионов с Россией — Луганской и Донецкой Народных республик (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. В графике президента — мероприятия, связанные с этой датой», — указано в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.