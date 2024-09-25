Путин заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание

Проект новой ядерной доктрины России предполагает увеличение количества стран и военных альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ.

«В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сказал российский лидер.

Как уже писал Life.ru, в ходе совещания Путин предложил уточнить условия применения ядерного оружия. По его словам, ядерную доктрину РФ стоит дополнить несколькими корректировками в вопросе определений условий применения такого вооружения. В частности, российский арсенал ЯО может быть применён против неядерной державы, если нарушается суверенитет России или Белоруссии. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что РФ не будет проводить ядерные испытания, если США воздержатся от этого.