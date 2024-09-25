Путин перечислил случаи, при которых Россия применит ядерное оружие

Ядерную доктрину РФ предлагается дополнить несколькими корректировками в вопросе определений условий применения ядерных вооружений. В частности, российский арсенал ЯО может быть применён против неядерной державы, в случае её агрессии, создающей критическую угрозу суверенитету РФ или Белоруссии. Об этом объявил президент России Владимир Путин во вступительном слове на заседании постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию.

Вступительное слово президента РФ Владимира Путина на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сказал глава РФ.

Российский лидер добавил, что в новой версии ядерной доктрины военная агрессия в адрес нашей страны от неядерного государства, которому оказывает ту или иную поддержку, ядерная держава будет считаться совместным нападением на РФ.

Президент обратил внимание на то, что ядерное оружие остаётся самым последним способом защиты суверенитета страны. Он напомнил, что Россия всегда подходила к этому вопросу с максимальной ответственностью.

Также российский лидер заявил, что Москва оставляет за собой право на применение ЯО в случае военной агрессии в отношении РФ или Белоруссии, как члена Союзного государства, даже если нападение будет осуществляться с использованием исключительно неядерных вооружений. Соответствующие вопросы с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко уже согласованы.