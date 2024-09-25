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25 сентября, 13:34

Путин: России нужен план продвижения своих узнаваемых и доступных брендов

Необходимо разработать план по продвижению в мире отечественных брендов, которые будут узнаваемы и доступны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Надо масштабировать эту практику, расширять её охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счёт», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на программу Российского экспортного центра (РЭЦ) «Сделано в России», которая формирует позитивный образ наших брендов. По словам российского лидера, товары из РФ, в первую очередь промышленные, нужно сделать не только узнаваемыми, но и доступными для покупателей из-за рубежа.

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Ещё в мае президент заявил, что следует активнее заниматься продвижением российских брендов на международной арене. Такое поручение со временем выполнять становится проще, ведь многие зарубежные производители отказываются от работы с Москвой, поэтому открываются многие ниши. Так, в Столешниковом переулке, который знаменуют главной люксовой улицей Москвы, осталось только 37% зарубежных брендов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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