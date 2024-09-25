Путин: России нужен план продвижения своих узнаваемых и доступных брендов

Необходимо разработать план по продвижению в мире отечественных брендов, которые будут узнаваемы и доступны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Надо масштабировать эту практику, расширять её охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счёт», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на программу Российского экспортного центра (РЭЦ) «Сделано в России», которая формирует позитивный образ наших брендов. По словам российского лидера, товары из РФ, в первую очередь промышленные, нужно сделать не только узнаваемыми, но и доступными для покупателей из-за рубежа.