На самой люксовой улице Москвы осталась лишь треть иностранных брендов

В Столешниковом переулке, который знаменуют главной люксовой улицей Москвы, осталось только 37% зарубежных брендов. Об пишет сообщил РБК со ссылкой на CORE.XP. Там спрогнозировали, что в ближайшее время до 19% от занятых помещений освободятся.

В издании рассказали, что ещё в 2019 году на улице доля мировых брендов составляла 79%. Позже люкс, среди которых Michael Kors, Chaumet, Van Cleef & Arpels и другие начали переезжать. По словам аналитиков, это связано с дорогой арендой. На тот момент там действовали 15-летние валютные контракты, но несмотря на соглашение собственников не поднимать стоимость аренды по курсу, не все могли позволить себе платить столько.

В пандемию в пустующие помещения ворвался российский премиум. В 2021 году в Столешниковом переулке открылся магазин Monochrome, в 2022-м — 12 Storeez. По данных аналитиков, скоро мест для аренды на улице не останется: площадку активно занимают рестораны и магазины брендов отечественного производства.