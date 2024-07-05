Экспертиза в Москве из Петербурга с киргизскими корнями в Казахстане: Как в Россию попадают опасные и бракованные товары из Китая В последние годы полки магазинов заполнились товарами из Китая. Чтобы заработать больше, байеры даже известных сетей при закупках экономят на качестве. Проект "SHOT ПРОВЕРКА" выяснил, как в России легализуют брак и даже несуществующие товары. 4 июля, 21:11 Проект "SHOT Проверка" выяснил, как в России легализуют брак и даже несуществующие товары. Коллаж © Life. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KPG-Ivary, everythingpx

Откуда в обувной сети "Рандеву" брак

В "SHOT ПРОВЕРКУ" обратился покупатель зимних ботинок, который сообщил, что купил их в известной российской обувной сети "Рандеву". Камиль рассказал, что кожаная обувь за 10 тыс. рублей прослужила ему всего четыре дня, после чего верхняя её часть стала покрываться пупырышками, а подошва попросту треснула.

Покупатель пытался вернуть брак в магазин, там вроде даже провели собственную экспертизу, но результат её парня совсем не обрадовал: обладатель ботинок якобы неправильно их обрабатывал и носил, поэтому деньги никто возвращать ему не станет. Как можно было всего за несколько суток так "убить", по мнению продавца, качественную обувь, пояснений в торговой сети тоже не дали.

Зимние ботинки эксперты признали непригодными для использования зимой. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"SHOT ПРОВЕРКА" забрала у Камиля испорченную пару и заказала проведение экспертизы её качества в независимой лаборатории. Результат исследования оказался совсем неожиданным: зимние ботинки эксперты признали непригодными для использования зимой.

При этом эксперты считают, что в этом случае речь может идти не о единичном браке, а о низком качестве исполнения всей партии товара, поскольку при его изготовлении были использованы материалы низкого качества.

Такая ситуация на рынке импортных товаров сейчас совсем не редкость. В условиях ухода западных брендов с российских прилавков главным поставщиком как больших торговых сетей, так и мелких магазинчиков "у дома" становится промышленно развитый Китай. Местные фабрики могут предложить любой товар под любым названием.

По словам работающего с Китаем бизнесмена Андрея Захарченко, в среде местных производителей существует огромная конкуренция. Это приводит к тому, что исполнитель всячески подстраивается под заказчика и пытается ему угодить. Поэтому готов выпускать товар почти за любые деньги, легко при этом жертвуя качеством: это же не для внутреннего рынка, а значит, и его репутация в Поднебесной не пострадает.

Какие способы защиты от контрафакта есть в России

Россия пытается защищаться от контрафакта и некачественной продукции с помощью тех же сертификатов соответствия: у нас в стране существуют стандарты, нацеленные на то, чтобы потребитель покупал вещи или продукты, которые не принесут ему вреда.

В идеале целый ряд ввозимых в страну товаров должен проходить экспертизу, состоящую из комплекса исследований, определяющих физические, химические, биологические свойства поставляемой продукции. Для этого в стране существуют специальные организации, которые проводят подобные тесты и выдают заключение о пригодности и безопасности импортного продукта.

Впрочем, в реальности в России сертификаты соответствия зачастую выдаются не то что без исследований, а даже на несуществующий товар. Редакция "SHOT ПРОВЕРКИ" провела эксперимент, в ходе которого заказала экспертизу несуществующей пары детских кроссовок.

Как в России сертифицируют несуществующую обувь

Легенда была очень простой: агент "Проверки" выступил под видом коммерсанта, который собирается продавать в стране детскую обувь. Ему нужны разрешительные документы на ввоз и реализацию товара, в частности сертификат соответствия. В качестве образца товара потенциальным исполнителям услуги предлагалась лишь фотография кроссовок, взятая из Интернета.

В редакции "SHOT Проверки" лежит оригинал полученного на несуществующую детскую обувь сертификата соответствия.

Удивительно, но нашёлся и исполнитель, и тестовая лаборатория. Заключение о качестве ввозимой продукции было получено всего за несколько десятков тысяч рублей в течение пары недель.

Логистическая цепочка "заказ – исполнение" выглядела примерно так. Агент "SHOT ПРОВЕРКИ" разместил заказ на получение документов в Москве. Осуществить явную аферу согласилась некая столичная фирма "Сертификейшн групп", основным видом деятельности которой является "сертификация продукции, услуг и организаций".

В штате компании в 2023 году числился всего один человек — генеральный директор и де-юре собственник предприятия Алла Гунеш. Стоит отметить, что это единственный бизнес предпринимательницы, у неё нет даже ИП. Судя по бухгалтерской отчётности, фирма убыточная, в 2023 году сработала в минус 350 тысяч рублей. Кстати, в ЕГРЮЛ есть ещё несколько фирм с таким же названием. Владельцы вроде другие, история та же: сплошные убытки, а у одной ещё и все признаки грядущей ликвидации.

"Сертификейшн групп" взяла заказ, а вот договор на организацию "комплекса услуг по подтверждению (оценке) соответствия производимой, ввозимой и/или реализуемой продукции на соответствие установленным требованиям" был заключён уже с компанией из Санкт-Петербурга ЛСМ-СПб. На рынке эта фирма позиционирует себя как помощник в сертификации. Странно, но не детской одежды, а бытовой техники.

Фирма оказывает помощь в сертификации бытовой техники, но берётся и за детскую обувь. Фото © lcmtoys

Судя по полученным от исполнителя документам, питерская ЛСМ-СПб обратилась в киргизскую фирму "Сертес Центр", и та провела испытания несуществующей пары детской обуви в испытательном центре Kazautocert, находящемся почему-то уже в Казахстане.

Интересно, что казахи исследовали обувь, которую якобы изготовила китайская фабрика Yiwu Casa Fashion International Co. Ltd. Остановить выбор именно на этом изготовителе агенту "SHOT ПРОВЕРКИ" предложили в "Сертификейшн групп".

В Китае такая компания действительно существует. В местном ЕГРЮЛ указано, что производство открыто в 2018 году, на нём работает до 100 сотрудников. Правда, складывается впечатление, что под одним и тем же названием действует несколько фирм по разным адресам: две из них в городе Иу (Yiwu — как в названии фирмы) провинции Чжэцзян и ещё одна в Гонконге.

На специализированных ресурсах можно увидеть, что сертификаты соответствия на продукцию Yiwu Casa Fashion International Co Ltd в России получили ещё несколько фирм. Одна из них — "Новая мода" — наследница ушедшей с отечественного рынка фирмы Zara.

Судя по специализированным сайтам, китайский производитель Yiwu Casa Fashion International Co Ltd ведёт внешнеэкономическую деятельность. По крайней мере несколько клиентов у него есть в США и Колумбии. Ассортимент товаров — не только одежда. Фото © importyeti

Полученные "SHOT ПРОВЕРКОЙ" разрешительные документы содержат полную информацию о детских кроссовках и методах их исследования. В проведённой "экспертизе" задействовано 27 наименований измерительных приборов, исследовались физико-механические показатели обуви, содержание в ней тяжёлых металлов и других вредных веществ, виды и массовая доля сырья.

Получение сертификата соответствия обуви по фотографии из Интернета потребовало вовлечения в процесс сразу трёх стран: России, Киргизии и Казахстана. Однако самое удивительное в том, что изготовление чисто российского сертификата будет стоить в три раза дороже, чем такой же документ из государств – членов ЕАЭС, имеющий ту же юридическую силу в России. Косвенно это говорит о том, что у нас получить разрешение на контрафакт всё же сложнее.

Как устроен рынок получения разрешительных документов

По данным, полученным "SHOT ПРОВЕРКОЙ", сегодня на рынке услуг по сертификации товаров работает не менее трёх с половиной тысяч коммерческих компаний.

Как оказалось, выдачей сертификатов соответствия занимается отнюдь не государство — оно лишь делегирует эти функции коммерсантам. То есть когда потребитель видит на купленном товаре значок "Ростест", это не всегда означает, что продукт прошёл проверку в этой организации.

Процессом аккредитации организаций, имеющих право выдавать сертификаты соответствия, занимается Росаккредитация — Федеральная служба по аккредитации. И она тоже делегирует большую часть работы сторонним экспертным организациям.

Количество российских фирм, занимающихся сертификацией, превышает 3,6 тыс. Фото © Life.ru

Аккредитованные фирмы условно делятся на испытательные центры (то есть непосредственно лаборатории) и органы по сертификации. Центры проводят испытания и выдают протоколы, а органы на их основании выписывают сертификаты и декларации.

Чаще всего коммерсанты, которым нужны соответствующие разрешения, сталкиваются именно с последними. Органы по сертификации — как правило, обычные посредники, задача которых привлечь как можно больше клиентов. Они размещают рекламу везде — даже в мессенджерах.

В штате таких фирм редко работает больше десяти человек, у них нет никакого оборудования и экспертов для проведения исследований, потому что организация и проведение исследований требует огромных денежных вложений (измерительные приборы стоят очень дорого), — они лишь перезаказывают работы у всех остальных и даже, случается, друг у друга.

Как говорят эксперты этого рынка, маржа таких фирм-"прокладок" может доходить до 50% от стоимости всех услуг по сертификации. Логично предположить, что в погоне за прибылью большинство из них будет готово сертифицировать что угодно — даже несуществующие товары. В этом плане изготовление сертификатов за пределами России выгодно и с точки зрения собственной безопасности: проверить деятельность испытательного центра в том же Казахстане намного сложнее, чем на родине.

Как избавить страну от китайского хлама

Сейчас задача российских надзорных органов заключается в том, чтобы обеспечивать контроль за деятельностью коммерсантов-сертификаторов и удалять с рынка мошенников. Однако, возможно, стоит пересмотреть саму процедуру получения разрешительных документов. По словам эксперта, сейчас коммерсанты используют самые разные уловки, чтобы их получить на некачественный товар.

Например, на экспертизу отправляют действительно качественные образцы с хорошей китайской фабрики. Они успешно проходят исследования, получают документы. А дальше импортёры заказывают партию, но уже на другой фабрике, которая сделает внешне похожий товар, но из материалов худшего качества и, соответственно, дешевле. В итоге в Россию приезжают зимние ботинки, в которых нельзя ходить зимой, но на бумаге полностью соответствующие всем установленным параметрам.

А вы сталкивались с некачественными товарами из Китая? 0 Да, но удалось получить обратно деньги Нет, я покупаю только в известных магазинах Я выбираю отечественные товары

Авторы Евгений Кузнецов