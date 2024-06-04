"Черви в рыбе — нормально": Почему "Вкусвилл" говорит об экологии, а на полках встречается просрочка и некондиция Сеть супермаркетов "Вкусвилл" раскручивает свою марку товаров и позиционирует их как "продукты для здорового питания". Цены — как за нечто особенное. Что на самом деле можно встретить на полках этой сети, выяснил проект "SHOT Проверка". 4 июня, 05:31 Сеть супермаркетов "Вкусвилл" раскручивает свою марку товаров и позиционирует их как "продукты для здорового питания". Коллаж © Life. Фото © Life / Павел Баранов, Анна Мосевнина

Что покупатели находят на полках "Вкусвилла"

— Были сейчас на Римского-Корсакова в магазине, пластовой творог 5% — вздутые упаковки, только сзади нашла нормальную, — оставила отзыв прямо на сайте сети пользователь Мария. — Отборные киви — мягкие плесневелые, просто ужасные, клубника краснодарская — гнилая. Такого отвратительного качества во "Вкусвилле" никогда не видела.

По данным "SHOT Проверки", в супермаркетах "Вкусвилл" могут подсунуть лежалый товар в качестве свежего и даже свежий товар может оказаться некондиционным. В Сети на сайтах-отзовиках можно найти массу комментариев людей, называющих себя покупателями товаров, продающихся в сети, и явно переплачивающих за качество продуктов, но обнаруживающих червей в мороженой рыбе, гнилые ягоды и фрукты и "пластмассовые" помидоры.

"SHOT Проверка". Видео © SHOT

— Овощи-фрукты никогда у них не покупаю, в других магазинах всегда дешевле при том же качестве, — пишет одна из постоянных покупательниц "Вкусвилла" под ником FleurNarcotique. — Очень не рекомендую брать леденцы с сушёными ягодами, особенно деткам. Масло из козьего молока брала до определённого момента, пока оно не стало водянистым и с очень ярко выраженным "козлиным" ароматом. Икра палтуса — редкостная дрянь на вкус, да ещё и внутри обнаружила непонятную субстанцию. Маринованные огурцы по вкусу редкостная гадость!

Полки магазина "Вкусвилл". Фото © ТАСС / Евгений Разумный

— Купила готовое блюдо во "Вкусвилле", там был червяк, будьте осторожны! Осталось очень неприятное ощущение, — пишет annakalinina111.

— Хотите жареную рыбу с червями? Тогда вам сюда, в магазин "Вкусвилл". А больше всего удивляет ответ поддержки, цитирую: "И мы всегда готовы вернуть средства за рыбу, которая не соответствует вашим ожиданиям", — возмущается покупкой и реакцией сотрудников магазина покупательница Регина.

У службы поддержки "Вкусвилла" ответ на эту реплику нашёлся:

— Регина, гельминты в рыбе, которую ничем не обрабатывают и которая кормится в естественных условиях, — это нормально. При термической обработке гельминты погибают и не несут никакой опасности. Но согласны с вами, что выглядит это совсем неприятно.

Натуральное, по мнению пиар-службы "Вкусвилла", не всегда должно выглядеть аппетитным. Фото © Irecommend.ru

— Вы сами читаете, что пишете? Рыба с червями, ЧЕРВЯМИ! Надеюсь, Роспотребнадзор и СЭС по-другому отреагируют, — пообещала неприятности "Вкусвиллу" Регина.

С одной стороны, этот случай демонстрирует акцент компании на здоровых продуктах, выращенных в естественной среде. Даже вспоминается креативная рекламная кампания одной из западных агрофирм, ещё в 90-х убеждавшей клиентов в качестве своей продукции: "Ешьте наши червивые яблоки!" — звучал тогда её слоган.

С другой — свою продукцию "Вкусвилл" продаёт по ценам, заметно превышающим среднерыночные. Потребители, готовые переплачивать за качество, за свои деньги хотят видеть идеальный продукт.

Рыба в магазине "Вкусвилл". Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Что говорят о "Вкусвилле" сотрудники

Из отзывов в Сети складывается впечатление, что и среди работников "Вкусвилл" тоже имеет неоднозначную репутацию.

— Передо мной сидел взрослый образованный человек, и откровенно оскорблял меня, и позволял ко мне такие выражения, как: "Ты ведёшь себя как тупой человек", "Ты пытаешься делать из меня дуру, хотя дура ты", и т.д. Помимо всего прочего, приплетая других сотрудников отдела, называя их "паршивыми овцами" и "претендентами на вылет", не говоря уже об откровенной клевете в подставах, подстрекательствах и тому подобное. Вся ситуация заключалась в том, что моему руководителю не понравилось, как и с какой интонацией был мой ответ на её вопрос, — пишет одна из бывших сотрудниц магазина в Строгине, которая была вынуждена уволиться из-за такого отношения.

Что известно про сеть "Вкусвилл"

У истоков сети стоял выходец из подмосковной Черноголовки Андрей Кривенко. Бывший наёмный менеджер с помощью "яркой идеи и миллиона рублей" сумел построить многомиллиардный бизнес, и к 2019 году фирма решила выходить на мировой рынок с помощью IPO и листинга на Нью-Йоркской бирже. Возможно, весь внутренний и внешний имидж с приставкой "эко" как раз и строился с расчётом стать во всех смыслах западной компанией.

"Свежая" голубика на полке магазина "Вкусвилл". Фото © Otzovik.com

Несмотря на то что магазины сети обычно небольшого размера и больше напоминают типичные "магазины у дома", обороты компании поистине космические: за 2023 год "Вкусвилл" сгенерировал выручку в размере почти 260 млрд рублей. На данный момент в России открыты 146 представительств в 50 регионах.

При этом сеть такая же "раскидистая", как и гиганты российского ретейла. Судя по данным ЕГРЮЛа, на сегодняшний день у той же сети "Ашан" 101 представительство, выручка за 2023 год — 226 млрд.

У сети развитая корпоративная культура, продвинутые стратегии рекрутмента, обучения персонала, логистики, маркетинга и пиара. На рынке "Вкусвилл" себя позиционирует как современная, следящая за мировыми трендами компания, делающая акцент на здоровом образе жизни, питании и безотходном производстве — том, что в моде последние десятилетия в "продвинутых" Европе и США, — на новых западных ценностях.

Доходы компании впечатляют. Фото © Spark-interfax.ru

Как "Вкусвилл" попадал в скандалы

Впрочем, кажется, тогда же у компании Кривенко стало возникать множество проблем: за последние несколько лет АО "Вкусвилл" стало ответчиком по 60 искам на общую сумму почти 80 млн рублей. А в сфере пиара один промах следовал за другим.

Основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко. Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

Самый громкий скандал вокруг компании случился летом 2021 года, когда в своей рекламной статье "Рецепты семейного счастья" "Вкусвилл" представил "семью" из представителей ЛГБТ*, поддержав таким образом западный курс на пропаганду нетрадиционных отношений.

Тогда же пиарщики торговой сети сильно перегнули с шутками на нацистские темы. В одном из магазинов "Вкусвилл" покупатель обратил внимание на ценник с чизкейком "Нью-Йорк" за 1488 рублей и позже опубликовал его снимок в Интернете.

В одном из магазинов "Вкусвилл" покупатель обратил внимание на ценник с чизкейком "Нью-Йорк" за 1488 рублей. Фото © Телеграм-канал "Осторожно новости"

Комментируя фото, "Вкусвилл" ответил переделкой известной фразы нацистов: "Любить чизкейк за это мы не бросим... А дальше в рифму". Под комментарием "Вкусвилла" сразу же появились десятки упрёков от пользователей. Многие захейтили магазин за окончательное решение "покончить с толерантностью".

В декабре 2022 года в телеграм-каналах появилась информация, что номера телефонов, адреса электронной почты клиентов "Вкусвилла", а также даты заказов и доставки, суммы покупок и последние четыре цифры номеров банковских карт утекли в Сеть. Скандал оказался настолько масштабным, что ретейлеру пришлось признать этот факт. Пытаясь смягчить негатив, магазин уверял, что полные номера карт в публичный доступ всё же не попали.

Весной прошлого года в Москве экоактивисты пожаловались в природоохранную прокуратуру на "Вкусвилл" из-за обилия используемого магазинами сети пластика. Зелёные упрекают компанию в том, что её позиция об осознанном потреблении не соответствует тому, что происходит в её магазинах. Так, по словам активистов, в супермаркете один кусочек сыра кладут в огромный пластиковый контейнер. То же самое происходит с ягодами, кексами и прочим. Кроме того, утверждается, что функция об использовании меньшего количества упаковки в приложении попросту не работает — и покупатели всё равно получают гору пластика.

Фото © ТАСС / Замир Усманов А вы покупаете что-то во "Вкусвилле"? 0 Покупаю, и мне очень нравится продукция Не покупаю, потому что там обычные продукты по завышенным ценам Около меня нет "Вкусвилла", я не знаю этот магазин

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Евгений Кузнецов