5 "иностранных" брендов, у которых самые российские корни, а вы и не знали

В мире маркетинга образ бренда играет огромную роль. Люди готовы платить больше за продукцию с иностранным лейблом, видя в нём гарантию качества и престижа. Однако не все бренды, которые мы считаем западными, действительно имеют иностранные корни. Сегодня мы расскажем о шести марках, которые, несмотря на свой заграничный имидж, глубоко укоренены на нашей родине.

1. BORK — «немецкий» бренд, который ближе, чем кажется

Иностранные бренды с российскими корнями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / S_E

В наших головах BORK всегда ассоциируется с качеством и надёжностью немецкой техники. Но, как говорится, внешность обманчива. По сути, за этим именем скрывается многонациональный проект, корни которого глубоко уходят в Россию. Официальное производство компании BORK Elektronik GmbH расположено не только в Германии, но и в России. В дополнение к этому продукция бренда создаётся на заводах по всему миру — от Китая до Турции.

2. Erich Krause — «немецкий» символ канцелярии

Российские компании под иностранными именами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с продукцией Erich Krause, будь то ручка или ежедневник. А знаете ли вы, что за этим «немецким» именем скрывается чисто российская история? Бренд был основан Дмитрием Белоглазовым почти три десятилетия назад. Название было выбрано неслучайно — для создания образа надёжности и качества. Да и правда, канцелярия достойная, хотя и с российскими корнями.

3. Zinger — маникюрные принадлежности с российской душой

Популярные бренды с российским происхождением. Фото © VK / Zinger Professional | Товары для nail-мастеров

С маникюрными инструментами Zinger ситуация не менее интересная. Несмотря на американское звучание названия, компания зарегистрирована на российское индивидуальное предприятие и имеет свои производственные мощности всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Поэтому, если вам кто-то скажет, что Zinger — это американское чудо, смело можете поправлять — российское, и ещё какое!

4. Grand di Pasta — итальянская паста, сделанная в России

Какие «иностранные» бренды сделаны в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Когда вы видите на упаковке надпись Grand di Pasta, на ум сразу приходит Италия с её колоритными улочками и ароматами. Однако за этим брендом стоит наша отечественная «Макфа». В то время как паста действительно производится и в Италии, значительная часть продукции выходит из российских и китайских цехов.

5. Zielinski & Rozen — «израильская» парфюмерия с российским акцентом

Шесть брендов с российскими корнями, которые вы считали иностранными. Фото © zielinskiandrozen

Этот бренд, похоже, завоевал сердца многих, кто стремится к уникальному аромату. Хотя на упаковке гордо красуется израильский Яффо, в реальности значительная часть производства находится в России. Доля российской собственности в этом бренде тоже немалая — почти половина компании принадлежит нашим соотечественникам. Так что если ваш следующий флакон духов от Zielinski & Rozen вдруг окажется произведён в России — не удивляйтесь, это только добавляет аромату особый шарм.