5 "иностранных" брендов, у которых самые российские корни, а вы и не знали
Вы думаете, что покупаете европейское качество, но всё оказывается намного ближе. Life.ru рассказывает о пяти «иностранных» брендах с российскими корнями.
В мире маркетинга образ бренда играет огромную роль. Люди готовы платить больше за продукцию с иностранным лейблом, видя в нём гарантию качества и престижа. Однако не все бренды, которые мы считаем западными, действительно имеют иностранные корни. Сегодня мы расскажем о шести марках, которые, несмотря на свой заграничный имидж, глубоко укоренены на нашей родине.
1. BORK — «немецкий» бренд, который ближе, чем кажется
Иностранные бренды с российскими корнями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / S_E
В наших головах BORK всегда ассоциируется с качеством и надёжностью немецкой техники. Но, как говорится, внешность обманчива. По сути, за этим именем скрывается многонациональный проект, корни которого глубоко уходят в Россию. Официальное производство компании BORK Elektronik GmbH расположено не только в Германии, но и в России. В дополнение к этому продукция бренда создаётся на заводах по всему миру — от Китая до Турции.
2. Erich Krause — «немецкий» символ канцелярии
Российские компании под иностранными именами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с продукцией Erich Krause, будь то ручка или ежедневник. А знаете ли вы, что за этим «немецким» именем скрывается чисто российская история? Бренд был основан Дмитрием Белоглазовым почти три десятилетия назад. Название было выбрано неслучайно — для создания образа надёжности и качества. Да и правда, канцелярия достойная, хотя и с российскими корнями.
3. Zinger — маникюрные принадлежности с российской душой
Популярные бренды с российским происхождением. Фото © VK / Zinger Professional | Товары для nail-мастеров
С маникюрными инструментами Zinger ситуация не менее интересная. Несмотря на американское звучание названия, компания зарегистрирована на российское индивидуальное предприятие и имеет свои производственные мощности всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Поэтому, если вам кто-то скажет, что Zinger — это американское чудо, смело можете поправлять — российское, и ещё какое!
4. Grand di Pasta — итальянская паста, сделанная в России
Какие «иностранные» бренды сделаны в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF
Когда вы видите на упаковке надпись Grand di Pasta, на ум сразу приходит Италия с её колоритными улочками и ароматами. Однако за этим брендом стоит наша отечественная «Макфа». В то время как паста действительно производится и в Италии, значительная часть продукции выходит из российских и китайских цехов.
5. Zielinski & Rozen — «израильская» парфюмерия с российским акцентом
Шесть брендов с российскими корнями, которые вы считали иностранными. Фото © zielinskiandrozen
Этот бренд, похоже, завоевал сердца многих, кто стремится к уникальному аромату. Хотя на упаковке гордо красуется израильский Яффо, в реальности значительная часть производства находится в России. Доля российской собственности в этом бренде тоже немалая — почти половина компании принадлежит нашим соотечественникам. Так что если ваш следующий флакон духов от Zielinski & Rozen вдруг окажется произведён в России — не удивляйтесь, это только добавляет аромату особый шарм.
Мир брендов — это не только история качества и стиля, но и тонкие игры с восприятием. Мы можем слепо верить в превосходство «иностранных» марок, но правда часто оказывается намного ближе, чем мы думаем. Локальное производство становится всё более популярным, и, кто знает, возможно, однажды российские бренды, прикрывающиеся «иностранными» именами, станут нашим национальным достоянием! Кстати, ранее Life.ru рассказывал, какие ещё уловки используют маркетологи, чтобы заставить нас потратить больше денег.
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