В МИД рассказали, при каком условии Россия откажется от ядерных испытаний

Россия не меняла свою позицию по поводу проведения ядерных испытаний. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — уточнил замглавы МИД РФ в беседе с журналистами.