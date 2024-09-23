В МИД рассказали, при каком условии Россия откажется от ядерных испытаний
Рябков: РФ не будет проводить ядерные испытания, если США воздержатся от этого
Россия не меняла свою позицию по поводу проведения ядерных испытаний. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — уточнил замглавы МИД РФ в беседе с журналистами.
Рябков дополнил, что инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле полностью подготовлена. По его словам, эта мера была предпринята в ответ шаги США, которые на протяжении нескольких лет активно совершенствовали ядерную инфраструктуру.
Ранее Life.ru сообщал, что в МИД РФ допустили возможность изменения ядерной доктрины РФ. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе украинского кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что Москва в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункты об условиях применения тактического оружия. Тем временем на Новой Земле сообщили о готовности возобновить ядерные испытания.
Life.ru