Так и задумано: Ядерная ракета США не взлетела в ходе испытаний

Тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с ядерной боеголовкой произведён в американском штате Небраска. Испытания завершились успешно — все системы сработали штатно, сказано в сообщении авиабазы ВВС США Оффут, где и был сымитирован старт МБР.

В заявлении говорится, что подобные тесты жизненно необходимы и проводятся дважды в год. Они являются гарантией исправной работы ракеты в случае необходимости. При этом имитационные испытания экономят средства налогоплательщиков, так как позволяют обходиться без настоящих пусков.