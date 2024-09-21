Так и задумано: Ядерная ракета США не взлетела в ходе испытаний
США сымитировали пуск баллистической ракеты Minuteman III на базе ВВС в Небраске
Тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с ядерной боеголовкой произведён в американском штате Небраска. Испытания завершились успешно — все системы сработали штатно, сказано в сообщении авиабазы ВВС США Оффут, где и был сымитирован старт МБР.
В заявлении говорится, что подобные тесты жизненно необходимы и проводятся дважды в год. Они являются гарантией исправной работы ракеты в случае необходимости. При этом имитационные испытания экономят средства налогоплательщиков, так как позволяют обходиться без настоящих пусков.
«Обеспечение устойчивости и возможностей наших ядерных сил не только позволяет гражданам США спокойно спать по ночам, но и гарантирует глобальную стабильность, которая также способствует экономическому процветанию», — приводятся слова помощника директора операций 625-й эскадрильи Рауна Карнли.
Полноценные пуски Minuteman III в последний раз проводились 4 и 6 июня 2024 года. Вашингтон предварительно уведомил Москву об испытаниях.
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