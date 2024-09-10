Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»
МО РФ: Фрегат «Адмирал Головко» на учениях «Океан-2024» выполнил пуск «Калибра»
Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» провёл пуск ракеты «Калибр». Соответствующие кадры появились в телеграм-канале Минобороны РФ.
Кадры пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России
«Адмирал Головко» отработал по условным целям ракетами «Калибр», — говорится в сообщении министерства.
Задача была выполнена, все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принял участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Он отметил, что наша страна должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России