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Регион
10 сентября, 18:32

Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»

МО РФ: Фрегат «Адмирал Головко» на учениях «Океан-2024» выполнил пуск «Калибра»

Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» провёл пуск ракеты «Калибр». Соответствующие кадры появились в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кадры пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

«Адмирал Головко» отработал по условным целям ракетами «Калибр», — говорится в сообщении министерства.

Задача была выполнена, все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принял участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Он отметил, что наша страна должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.

Флот провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр» в ходе учений «Океан-2024»
Флот провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр» в ходе учений «Океан-2024»
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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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