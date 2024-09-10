Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»

Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» в рамках командно-штабных учений «Океан-2024» провёл пуск ракеты «Калибр». Соответствующие кадры появились в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кадры пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

«Адмирал Головко» отработал по условным целям ракетами «Калибр», — говорится в сообщении министерства.

Задача была выполнена, все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.