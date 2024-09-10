Флот провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр» в ходе учений «Океан-2024»
Моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Манёвры попали на видео, использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры».
Запуск ракет на учениях. Видео © Минобороны РФ
«В ходе учений «Океан-2024» моряки ТОФ запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а моряки СФ – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», — говорится в сообщении.
Недавно президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принимает участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Он отметил, что РФ должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.