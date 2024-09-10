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10 сентября, 13:38

Флот провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр» в ходе учений «Океан-2024»

Моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Манёвры попали на видео, использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры».

Запуск ракет на учениях. Видео © Минобороны РФ

«В ходе учений «Океан-2024» моряки ТОФ запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а моряки СФ – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», — говорится в сообщении.

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Недавно президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принимает участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября. Он отметил, что РФ должна быть готова к отражению агрессии с любого направления, в том числе с моря.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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