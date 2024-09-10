Флот провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр» в ходе учений «Океан-2024»

Моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Манёвры попали на видео, использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры».

«В ходе учений «Океан-2024» моряки ТОФ запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а моряки СФ – ракету «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко», — говорится в сообщении.