«Распространённая практика»: В Кремле высказались о проведении учений НАТО параллельно с РФ

Напомним, 10 сентября начались стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», они продлятся до 16 сентября. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Привлечено более 400 кораблей разных типов, свыше 120 самолётов и вертолётов, десятки тысяч человек. А 9 сентября страны НАТО начали серию учений у границ РФ. Всего предполагается 12 манёвров, которые будут проводиться до конца осени.