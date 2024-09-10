«Распространённая практика»: В Кремле высказались о проведении учений НАТО параллельно с РФ
Песков назвал обычной практикой проведение странами НАТО учений параллельно с РФ
Проведение странами НАТО военных манёвров фактически одновременно с российскими учениями «Океан-2024» является распространённой практикой. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это весьма и весьма распространённая практика — проведение таких контручений. Это часто встречается», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя действия НАТО.
Напомним, 10 сентября начались стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», они продлятся до 16 сентября. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Привлечено более 400 кораблей разных типов, свыше 120 самолётов и вертолётов, десятки тысяч человек. А 9 сентября страны НАТО начали серию учений у границ РФ. Всего предполагается 12 манёвров, которые будут проводиться до конца осени.
Life.ru