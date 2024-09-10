Войска НАТО начали серию учений у границ России

В НАТО начали проводить серию учений около границ России, они продлятся до конца осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пишет агентство, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут учения Steadfast Foxtrot '24. Руководить манёврами Североатлантического альянса будет генерал армии США Кристофер Каволи. В Словакии 8 сентября стартовали учения химико-биологических войск Toxic Valley, а в Венгрии с конца августа проходят манёвры Brave Warrior.

С 30 сентября по 11 октября в Греции состоятся Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединённого авиационного командования. А с 30 октября по 12 ноября в Финляндии в планах — учения Hammer 2024, в Турции и Болгарии — морские учения Mavi Balina и Poseidon'24.

Учения НАТО также состоятся в Испании, Италии и Латвии. Всего альянс проведёт 12 манёвров.