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10 сентября, 09:17

Войска НАТО начали серию учений у границ России

В НАТО начали серию из 12 учений у границ России, они продлятся до конца осени

В НАТО начали проводить серию учений около границ России, они продлятся до конца осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пишет агентство, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут учения Steadfast Foxtrot '24. Руководить манёврами Североатлантического альянса будет генерал армии США Кристофер Каволи. В Словакии 8 сентября стартовали учения химико-биологических войск Toxic Valley, а в Венгрии с конца августа проходят манёвры Brave Warrior.

С 30 сентября по 11 октября в Греции состоятся Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединённого авиационного командования. А с 30 октября по 12 ноября в Финляндии в планах — учения Hammer 2024, в Турции и Болгарии — морские учения Mavi Balina и Poseidon'24.

Учения НАТО также состоятся в Испании, Италии и Латвии. Всего альянс проведёт 12 манёвров.

Белорусские лётчики впервые опробовали истребители Су-30 и ЗРК «‎Тор-М2‎» в России
Белорусские лётчики впервые опробовали истребители Су-30 и ЗРК «‎Тор-М2‎» в России

Ранее Life.ru рассказывал, что немецкие истребители провели манёвры у границы с Россией. Три боевых самолёта совершили несколько заходов на взлёт и посадку. Всего в учениях приняли участие 30 бойцов и пять военных самолётов. Среди них — три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных судна А-400М.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Дарья Нарыкова
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