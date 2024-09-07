Немецкие истребители провели манёвры у российских границ
Bild: Немецкие истребители Eurofighter провели манёвры у границы с России
Истребители ВВС Германии Eurofighter провели серию манёвров вблизи финской деревни Хосио, которая находится всего в 180 километрах от российской границы. Три воздушных судна совершили несколько заходов на взлёт и посадку при минимальном использовании наземных сил, сообщает издание Bild.
«Истребители Eurofighter отработали маневры приземления на короткой дистанции. После дозаправки на месте они вернулись на базу ВВС Рованиеми в Финляндии», — заявили представители немецких ВВС в интервью газете.
В издании уточнили, что в учениях приняли участие 30 солдат и пять военных самолётов, включая три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных борта А-400М. Как отметили в ВВС страны, таким манёвром Германия хотела показать, что армия сможет развернуться при минимальном логистическом обеспечении. По данным Bild, таким образом бундестаг ответил на «возросшую угрозу со стороны Москвы».
Ранее Life.ru сообщал, что Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Стоимость САУ, которые отправят ВСУ, составит 150 миллионов евро. Также министр обороны ФРГ отметил, что Берлин и другие европейские партнёры Украины хотят в кратчайшие сроки поставить ей 77 основных боевых танков Leopard 1A5.
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