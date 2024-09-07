Немецкие истребители провели манёвры у российских границ

Истребители ВВС Германии Eurofighter провели серию манёвров вблизи финской деревни Хосио, которая находится всего в 180 километрах от российской границы. Три воздушных судна совершили несколько заходов на взлёт и посадку при минимальном использовании наземных сил, сообщает издание Bild.

«Истребители Eurofighter отработали маневры приземления на короткой дистанции. После дозаправки на месте они вернулись на базу ВВС Рованиеми в Финляндии», — заявили представители немецких ВВС в интервью газете.

В издании уточнили, что в учениях приняли участие 30 солдат и пять военных самолётов, включая три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных борта А-400М. Как отметили в ВВС страны, таким манёвром Германия хотела показать, что армия сможет развернуться при минимальном логистическом обеспечении. По данным Bild, таким образом бундестаг ответил на «возросшую угрозу со стороны Москвы».