Немцы поставят Украине ещё 12 САУ-рекордсменок
Писториус: Германия поставит Украине ещё 12 САУ Panzerhaubitze 2000
САУ Panzerhaubitze 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik
Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет DPA.
«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а ещё шесть — в следующем году», — заявил глава ведомства журналистам в кулуарах заседания контактной группы по военной помощи Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Стоимость САУ, которые поставят ВСУ, составит 150 миллионов евро. Также Писториус отметил, что Берлин и другие европейские партнёры Украины хотят в кратчайшие сроки поставить ей 77 основных боевых танков Leopard 1A5.
PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) — немецкая САУ, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Оснащена 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП. Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в ЮАР она выстрелила на 56 км активно-реактивным снарядом с улучшенной аэродинамикой V-LAP.
Напомним, на заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне присутствует и Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью, а также пожаловался, что Киев получил ещё не все обещанные системы ПВО.