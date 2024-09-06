Немцы поставят Украине ещё 12 САУ-рекордсменок

Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет DPA.

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а ещё шесть — в следующем году», — заявил глава ведомства журналистам в кулуарах заседания контактной группы по военной помощи Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Стоимость САУ, которые поставят ВСУ, составит 150 миллионов евро. Также Писториус отметил, что Берлин и другие европейские партнёры Украины хотят в кратчайшие сроки поставить ей 77 основных боевых танков Leopard 1A5.