ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 11:56

Немцы поставят Украине ещё 12 САУ-рекордсменок

Писториус: Германия поставит Украине ещё 12 САУ Panzerhaubitze 2000

САУ Panzerhaubitze 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

САУ Panzerhaubitze 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Германия поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет DPA.

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а ещё шесть — в следующем году», — заявил глава ведомства журналистам в кулуарах заседания контактной группы по военной помощи Киеву на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Стоимость САУ, которые поставят ВСУ, составит 150 миллионов евро. Также Писториус отметил, что Берлин и другие европейские партнёры Украины хотят в кратчайшие сроки поставить ей 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) — немецкая САУ, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Оснащена 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП. Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в ЮАР она выстрелила на 56 км активно-реактивным снарядом с улучшенной аэродинамикой V-LAP.

Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ
Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ

Напомним, на заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне присутствует и Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью, а также пожаловался, что Киев получил ещё не все обещанные системы ПВО.

Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров