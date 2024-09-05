Вертолёт ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше, погиб военный
Вертолёт Merlin Mk4. Обложка © YouTube / Navy Look Out
Во время учебного полёта в проливе Ла-Манш вертолёт ВМС Великобритании потерпел крушение. Погиб один человек. Об этом сообщают военно-морские силы страны в соцсети X.
«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что в результате инцидента на учениях прошлой ночью погиб военнослужащий Королевского военно-морского флота», — сообщили ВМС.
Запланировано детальное расследование для выяснения обстоятельств трагедии. По имеющимся данным, в воду Ла-Манш вблизи берегов графства Дорсет упал вертолёт Merlin Mk4.
Ранее Life.ru писал, что в Польше ураган повредил два военных вертолёта. Во время непогоды техника стояла в ангаре, однако сильнейший ветер сорвал крышу здания.