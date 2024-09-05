Вертолёт ВМС Британии разбился во время учений в Ла-Манше, погиб военный

Во время учебного полёта в проливе Ла-Манш вертолёт ВМС Великобритании потерпел крушение. Погиб один человек. Об этом сообщают военно-морские силы страны в соцсети X.

«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что в результате инцидента на учениях прошлой ночью погиб военнослужащий Королевского военно-морского флота», — сообщили ВМС.

Запланировано детальное расследование для выяснения обстоятельств трагедии. По имеющимся данным, в воду Ла-Манш вблизи берегов графства Дорсет упал вертолёт Merlin Mk4.