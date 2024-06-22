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22 июня, 17:16

В Польше ураган повредил два военных вертолёта

В Польше два военных вертолёта — Ми-8 и Ми-17 — получили повреждения в результате урагана. Об этом сообщает Defence24.

В издании рассказали, что во время непогоды техника стояла в ангаре, однако сильнейший ветер сорвал крышу здания, в результате чего её обломки повредили технику. По версии военных, ещё два летательных аппарата могли пострадать, сейчас с ними работают специалисты. В Польше назвали повреждения несерьёзными, однако не сказали, сколько времени уйдёт на ремонт.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как истребитель МиГ-29 польских ВВС сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Всё произошло в окрестностях села Шаленец недалеко от города Мальборк. При ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровлю. Польское командование вызвалось покрыть все расходы, связанные с ремонтом.

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Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Александра Мышляева
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