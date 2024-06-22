В Польше ураган повредил два военных вертолёта

В издании рассказали, что во время непогоды техника стояла в ангаре, однако сильнейший ветер сорвал крышу здания, в результате чего её обломки повредили технику. По версии военных, ещё два летательных аппарата могли пострадать, сейчас с ними работают специалисты. В Польше назвали повреждения несерьёзными, однако не сказали, сколько времени уйдёт на ремонт.