У поляков буквально снесло крышу из-за МиГ-29

Истребитель МиГ-29 польских ВВС сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщило генеральное командование местных вооружённых сил. Всё случилось в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка. При ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.

"Командование покроет все расходы, связанные с ремонтом повреждённых зданий, приложив максимальные старания, чтобы восстановить их состояние перед происшествием", — говорится в сообщении военного ведомства.