ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 14:52
6503

У поляков буквально снесло крышу из-за МиГ-29

МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость

Истребитель МиГ-29 польских ВВС сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Об этом сообщило генеральное командование местных вооружённых сил. Всё случилось в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка. При ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.

"Командование покроет все расходы, связанные с ремонтом повреждённых зданий, приложив максимальные старания, чтобы восстановить их состояние перед происшествием", — говорится в сообщении военного ведомства.

ВС Польши подняли в небо истребители из-за "шальной российской ракеты"
ВС Польши подняли в небо истребители из-за "шальной российской ракеты"

А ранее на учениях НАТО Saber Strike в Польше погиб испанский военный. По данным ведомства, трагичный инцидент произошёл на этапе с боевой стрельбой. Солдат имел воинское звание капрала.

Обложка ©

flickr.com / Rob Schleiffert

Марина Калегина
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров