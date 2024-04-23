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22 апреля, 23:55

На учениях НАТО Saber Strike в Польше погиб испанский военный

Военнослужащий испанской армии скончался в результате несчастного случая на учениях Североатлантического альянса Saber Strike в Польше. О гибели солдата сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

По данным ведомства, трагичный инцидент произошёл на этапе с боевой стрельбой. Солдат имел воинское звание капрала.

"Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", — добавили в польском МО.

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Трагедией закончились и недавние ночные учения японских вертолётчиков над Тихим океаном. Винтокрылые машины столкнулись в воздухе и рухнули в воду.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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