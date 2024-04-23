На учениях НАТО Saber Strike в Польше погиб испанский военный

Военнослужащий испанской армии скончался в результате несчастного случая на учениях Североатлантического альянса Saber Strike в Польше. О гибели солдата сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

По данным ведомства, трагичный инцидент произошёл на этапе с боевой стрельбой. Солдат имел воинское звание капрала.