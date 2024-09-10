Песков: Путин по видеосвязи примет участие во флотских учениях «Океан-2024»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в командно-штабных учениях Военно-морского флота «Океан-2024», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подчёркивается, что столь крупные манёвры на море, сразу в нескольких акваториях, проводятся впервые.

«[Путин] примет участие в начале активной фазы», — отметил представитель Кремля.

Российский лидер проследит за ходом учений из ситуационного центра в Кремле. Ожидается, что в них примет участие в том числе авиация. Также с докладами выступят министр обороны Андрей Белоусов, главком флота Александр Моисеев и командующие флотами.