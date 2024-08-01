ВС РФ освоили получение боеприпасов в рамках учений нестратегических ядерных сил
Снаряжение истребителя МиГ-31. Обложка © Telegram / Минобороны России
Солдаты российской армии освоили получение спецбоеприпасов и перемещение к месту дислокации в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Учений нестратегических ядерных сил ВС РФ. Видео © Минобороны РФ
"Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", — сообщили там.
Напомним, что учения нестратегических ядерных сил проводятся в России с двумя целями: первая – ещё раз показать Западу мощь ВС РФ, вторая – "обкатать" личный состав, повысить его знания и компетенции в этой области.