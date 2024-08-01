ВС РФ освоили получение боеприпасов в рамках учений нестратегических ядерных сил

Солдаты российской армии освоили получение спецбоеприпасов и перемещение к месту дислокации в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Учений нестратегических ядерных сил ВС РФ. Видео © Минобороны РФ

"Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", — сообщили там.