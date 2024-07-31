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31 июля, 15:03

В Госдуме призвали проводить ядерные учения в России чаще

Депутат Колунов: Ядерные учения демонстрируют всю мощь боевого арсенала России

Учения нестратегических ядерных сил проводятся в России с двумя целями: первая – ещё раз показать Западу мощь ВС РФ, вторая – "обкатать" личный состав, повысить его знания и компетенции в этой области. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он призвал проводить такие манёвры чаще.

"Лично я считаю, что учения необходимо проводить чаще. Мы обладаем самым большим ядерным арсеналом, самыми мощными средствами доставки ядерных боеголовок – передовой авиацией, подводными лодками, баллистическими ракетами. Весь мир должен видеть это и давать реакцию: наши друзья должны стремиться к сотрудничеству, а враги – трепетать. Главное, что весь наш арсенал боеспособен, в отличие от американского, к работоспособности которого море вопросов", — прокомментировал депутат.

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Напомним, учения по применению тактического ядерного оружия, которые проводятся в соответствии с указом президента России Владимира Путина, стартовали 21 мая. Они проходят в несколько этапов: второй начался 11 июня, а третий — сегодня, 31 июля. Личный состав ракетных соединений отработает задачи получения специальных учебных боеприпасов для комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения для подготовки к проведению электронных пусков.

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Life.ru

Ольга Годуненко
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