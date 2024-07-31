В Госдуме призвали проводить ядерные учения в России чаще

Учения нестратегических ядерных сил проводятся в России с двумя целями: первая – ещё раз показать Западу мощь ВС РФ, вторая – "обкатать" личный состав, повысить его знания и компетенции в этой области. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он призвал проводить такие манёвры чаще.

"Лично я считаю, что учения необходимо проводить чаще. Мы обладаем самым большим ядерным арсеналом, самыми мощными средствами доставки ядерных боеголовок – передовой авиацией, подводными лодками, баллистическими ракетами. Весь мир должен видеть это и давать реакцию: наши друзья должны стремиться к сотрудничеству, а враги – трепетать. Главное, что весь наш арсенал боеспособен, в отличие от американского, к работоспособности которого море вопросов", — прокомментировал депутат.