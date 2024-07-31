Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений

ВС РФ начали третий этап нестратегических ядерных учений, сообщило Минобороны. Военнослужащие отработают вопросы подготовки частей к боевому применению таких систем. К манёврам привлечены подразделения Центрального и Южного военных округов.

"В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков", — отметили в российском военном ведомстве.