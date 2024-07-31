Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа нестратегических ядерных учений
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", способный нести в том числе ядерные боеголовки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
ВС РФ начали третий этап нестратегических ядерных учений, сообщило Минобороны. Военнослужащие отработают вопросы подготовки частей к боевому применению таких систем. К манёврам привлечены подразделения Центрального и Южного военных округов.
"В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков", — отметили в российском военном ведомстве.
А подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в районы патрулирования. Данный этап, подчеркнули в военном ведомстве, призван поддержать готовность войск и техники к выполнению боевых задач.
Напомним, второй этап нестратегических ядерных учений начался 11 июня. ВС РФ совместно с ВС Белоруссии отработали задачи, направленные на поддержание готовности армии в целях обеспечения безопасности Союзного государства. Бойцы отрабатывали подготовку пусков из "Искандеров". Сами манёвры проводятся в соответствии с указом президента России Владимира Путина.