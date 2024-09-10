ВМФ начал масштабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября

Военно-морской флот (ВМФ) России проводит стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 10 сентября.

ВМФ проводит стратегические учения «Океан-2024». Видео © Telegram / Минобороны России

«Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России в 2024 году», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. На учения привлекли свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов, более 120 самолётов и вертолётов, а также свыше 90 тысяч человек. Кроме того, на боевые тренировки приехали военные контингенты стран-союзников РФ.

На первом этапе манёвров, по данным Минобороны, военнослужащие отработают развёртывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки. На втором этапе участники «Океана-2024» проведут «боевые действия» по поражению стратегически важных объектов и сил условного врага.

Также на втором этапе учений подразделения ВС РФ отработают высадку морских десантов на необорудованное побережье, защиту объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций.