Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе, жителей призвали не пугаться шума и дыма В Севастополе флот проводит учения со стрелковым оружием и средствами маскировки 3 сентября, 07:19 Флот России. Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе в районе Стрелецкой бухты российский флот проведёт боевые учения, которые будут сопровождаться дымом, громкими звуками, запахом гари, что не представляет никакой угрозы для горожан. Об этом предупредил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Ориентировочно с 10:00 до 12:00 в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчётов ППДО [противоподводно-диверсионная оборона] со стрельбой из различных видов стрелкового оружия и применением табельных средств маскировки», — говорится в тексте. Чиновник подчеркнул, что в городе всё спокойно.

Ранее, в конце августа, Развожаев сообщил, что российские военные уничтожили три безэкипажных катера в акватории Чёрного моря. Пострадавших и повреждений инфраструктуры Севастополя нет.

Авторы Татьяна Миссуми