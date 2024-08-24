В Севастополе подорвали украинский БПЛА, прибившийся к пирсу яхт-клуба
Развожаев: Прибившийся к пирсу яхт-клуба в Севастополе БПЛА подорвали на месте
В Севастополе уничтожили украинский БПЛА с боезарядом, который прибило к пирсу яхт-клуба «Юг». Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, беспилотник подорвали на месте обнаружения, поскольку транспортировать его было небезопасно.
Подрыв БПЛА, который прибило к пирсу якт-клуба в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев
«Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности», — написал он в телеграм-канале.
Также губернатор поблагодарил за оперативную работу силовые структуры и спасателей.
Напомним, украинский БПЛА прибило к пирсу яхт-клуба на улице Лётчиков днём 24 августа. Как отметил Развожаев, вероятно, дрон упал в воду после воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы.
Кадр из видео Telegram / РаZVожаев