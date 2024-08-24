В Севастополе подорвали украинский БПЛА, прибившийся к пирсу яхт-клуба

В Севастополе уничтожили украинский БПЛА с боезарядом, который прибило к пирсу яхт-клуба «Юг». Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, беспилотник подорвали на месте обнаружения, поскольку транспортировать его было небезопасно.

Подрыв БПЛА, который прибило к пирсу якт-клуба в Севастополе. Видео © Telegram / РаZVожаев

«Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности», — написал он в телеграм-канале.

Также губернатор поблагодарил за оперативную работу силовые структуры и спасателей.