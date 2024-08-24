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24 августа, 10:07

Украинский БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Развозжаев: В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило БПЛА с полным боезарядом

Яхт-клуб в Севастополе, где произошло ЧП. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Яхт-клуб в Севастополе, где произошло ЧП. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинский беспилотник с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в настоящее время территория оцеплена, людей благополучно эвакуировали.

«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он в телеграм-канале.

Часть БПЛА, которую прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев

Часть БПЛА, которую прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Фото © Telegram / РаZVожаев

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Фото © Telegram / РаZVожаев

Сейчас, по словам Развожаева, специалисты принимают решение: либо подрыв БПЛА будет произведён на месте, либо его транспортируют для уничтожения. Губернатор отметил, что прикрепляет к своему посту фотографию части беспилотника, чтобы люди понимали, как выглядит его взрывоопасная часть. Он также напомнил, что при обнаружении подобных объектов необходимо звонить в 112.

Ранее сообщалось, что Керченскую паромную переправу временно закрыли на период устранения последствий атаки ВСУ в порту «Кавказ». Как отметили в Минтрансе, грузовики могут воспользоваться альтернативным маршрутом, чтобы добраться до Крыма.

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Наталья Демьянова
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