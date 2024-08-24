Украинский БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинский беспилотник с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в настоящее время территория оцеплена, людей благополучно эвакуировали.

«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Лётчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он в телеграм-канале.

Часть БПЛА, которую прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе. Фото © Telegram / РаZVожаев

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Фото © Telegram / РаZVожаев

Сейчас, по словам Развожаева, специалисты принимают решение: либо подрыв БПЛА будет произведён на месте, либо его транспортируют для уничтожения. Губернатор отметил, что прикрепляет к своему посту фотографию части беспилотника, чтобы люди понимали, как выглядит его взрывоопасная часть. Он также напомнил, что при обнаружении подобных объектов необходимо звонить в 112.