Керченская паромная переправа приостановила работу из-за атаки на порт «Кавказ»
Керченская паромная переправа приостановила работу на период устранения последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром с 30 цистернами топлива в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минтрансе России.
«На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — доложили в ведомстве.
Грузовики могут воспользоваться альтернативным маршрутом, чтобы добраться до Крыма. Также в Министерстве транспорта сообщили, что в порту «Кавказ» введён особый режим на время устранения последствий атаки. Специалисты Морспасслужбы проводят работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, отметили в Минтрансе.
Как сообщал Life.ru, накануне ВСУ совершили очередную террористическую атаку и ударили по парому в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. На судне находилось 30 цистерн с топливом. В результате атаки начался сильный пожар, ему был присвоен третий ранг. От полученных повреждений паром пошёл ко дну. Спасатели вытащили из воды почти весь экипаж. Судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной. Утром 23 августа сообщалось, что площадь пожара в порту составляет 500 квадратных метров.
ТАСС / Сергей Мальгавко