Керченская паромная переправа приостановила работу из-за атаки на порт «Кавказ»

Керченская паромная переправа приостановила работу на период устранения последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром с 30 цистернами топлива в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Грузовики могут воспользоваться альтернативным маршрутом, чтобы добраться до Крыма. Также в Министерстве транспорта сообщили, что в порту «Кавказ» введён особый режим на время устранения последствий атаки. Специалисты Морспасслужбы проводят работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, отметили в Минтрансе.