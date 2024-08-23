Около 65 фур находятся на ближайшей к порту «Кавказ» стоянке, наплыва нет

Примерно 65 фур на данный момент расположились на накопительной площадке в посёлке Ильич после ЧП в порту «Кавказ». Наплыва машин удалось избежать, так как многие водители пользуются маршрутом через Ростовскую область. Об этом сообщили в администрации стоянки.

«Площадка рассчитана на 750 машин, и где-то порядка 65 фур стоит. Скорее всего, порт не будет работать два-три дня. Ввиду того что здесь в основном (везут — Прим. Life.ru) продукты питания скоропортящиеся, продукты первой необходимости — они нужны в Крыму, поэтому ребята выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростов», — пояснил собеседник в разговоре с РИА «Новости«, добавив, что на территории работает кафе, предоставляющее питание водителям.