Путин примет участие в учениях российских войск на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях ВС РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин примет участие в военных учения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Также глава России проведёт совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства. Кроме того, запланирована встреча по линии БРИКС.

В последний раз президент и верховный главнокомандующий лично следил за проведением военных маневров в сентябре 2022 года. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходили на полигоне Сергеевский в Приморском крае.