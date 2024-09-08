Путин примет участие в учениях российских войск на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в учениях ВС РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Путин примет участие в военных учения. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Также глава России проведёт совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ и членами правительства. Кроме того, запланирована встреча по линии БРИКС.
В последний раз президент и верховный главнокомандующий лично следил за проведением военных маневров в сентябре 2022 года. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходили на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Ране стало известно, что традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ещё не начали решать организационные моменты, связанные с трансляцией. Точные сроки ещё тоже неизвестны.
Life.ru