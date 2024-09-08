Песков: Кремль ещё не готовится к прямой линии с Путиным 8 сентября, 08:09 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Кремле ещё не начали решать организационные моменты, связанные с прямой линией президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока ещё нет. Мы сообщим», — коротко ответил он на соответствующий вопрос. Также пока не называются точные сроки проведения прямой линии.

Ранее Песков сообщал, что традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году. Мероприятие, возможно, вновь совместят с итоговой пресс-конференцией российского лидера.

Авторы Татьяна Миссуми