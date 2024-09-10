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10 сентября, 12:58

Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние 30 лет

Путин по видеосвязи принял участие в военных учениях «Океан-2024»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принимает участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября.

Путин принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Видео © Life.ru

«Сегодня начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближённые к боевым задачи. Отмечу за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», — сказал Путин из ситуационного центра в Кремле.

После вступительного слова президента ожидаются доклады главы Минобороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, а также командующих флотами.

Напомним, 10 сентября начались стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», они продлятся до 16 сентября. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Привлечено более 400 кораблей разных типов, свыше 120 самолётов и вертолётов, десятки тысяч человек.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Демьянова
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