Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние 30 лет

Президент России Владимир Путин по видеосвязи понаблюдал за командно-штабными учениями «Океан-2024». Глава государства принимает участие в начале активной фазы манёвров, которые продлятся до 16 сентября.

Путин принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Видео © Life.ru

«Сегодня начинается активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближённые к боевым задачи. Отмечу за последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», — сказал Путин из ситуационного центра в Кремле.

После вступительного слова президента ожидаются доклады главы Минобороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, а также командующих флотами.