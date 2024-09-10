Путин: РФ должна быть готова к агрессии с любых направлений, в том числе с моря

Россия должна быть готова отразить возможную агрессию с любых направлений, в том числе с моря. Об этом заявил президент Владимир Путин, который по видеосвязи наблюдает за ходом командно-штабных учений «Океан-2024». По словам главы государства, США пытаются любой ценой сохранить глобальное военное доминирование, для чего используют Украину и пытаются нанести поражение нашей стране.

«США и их сателлиты наращивают военное присутствие в Арктике, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР. — Прим. Life.ru). В качестве мест для базирования ракет средней и малой дальности рассматриваются острова в Тихом океане», — отметил российский лидер.

По словам Путина, своими агрессивными действиями Вашингтон пытается достичь ощутимого военного преимущества, сломать архитектуру безопасности в АТР, спровоцировать гонку вооружений, не считаясь с безопасностью стран региона. И Москва в этих условиях должна быть готова к любому развитию событий, подчеркнул президент.