Путин: РФ должна быть готова к агрессии с любых направлений, в том числе с моря
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия должна быть готова отразить возможную агрессию с любых направлений, в том числе с моря. Об этом заявил президент Владимир Путин, который по видеосвязи наблюдает за ходом командно-штабных учений «Океан-2024». По словам главы государства, США пытаются любой ценой сохранить глобальное военное доминирование, для чего используют Украину и пытаются нанести поражение нашей стране.
«США и их сателлиты наращивают военное присутствие в Арктике, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР. — Прим. Life.ru). В качестве мест для базирования ракет средней и малой дальности рассматриваются острова в Тихом океане», — отметил российский лидер.
По словам Путина, своими агрессивными действиями Вашингтон пытается достичь ощутимого военного преимущества, сломать архитектуру безопасности в АТР, спровоцировать гонку вооружений, не считаясь с безопасностью стран региона. И Москва в этих условиях должна быть готова к любому развитию событий, подчеркнул президент.
Напомним, 10 сентября начались стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», они продлятся шесть дней. Манёвры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Для этого привлечено свыше 400 кораблей разных типов, в том числе подводные лодки, более 120 самолётов и вертолётов, десятки тысяч человек. В Кремле сообщали, что Владимир Путин по видеосвязи примет участие в учениях.