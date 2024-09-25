Путин заявил о праве России применить ЯО в случае агрессии против Белоруссии
Россия оставляет за собой право дать ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии, даже если она будет создана обычным вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания постоянного совещания российского Совбеза по ядерному сдерживанию.
«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника Союзного государства, <...> в том числе, если противник используя обычное оружие создаёт критическую угрозу нашему суверенитету», — заявил президент.
Напомним, что Владимир Путин провёл совещание СБ РФ в Кремле, которое призвано уточнить ядерную доктрину России. Президент отметил, что в документ будут внесены несколько корректировок относительно применений российского ядерного арсенала. В частности, глава государства заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание.
Life.ru