Путин заявил о праве России применить ЯО в случае агрессии против Белоруссии

Россия оставляет за собой право дать ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии, даже если она будет создана обычным вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания постоянного совещания российского Совбеза по ядерному сдерживанию.