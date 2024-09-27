Путин провёл совещание Совбеза по вопросам развития авиационного комплекса

Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о вопросах развития авиационного комплекса.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего обсуждения — один из аспектов развития авиационного комплекса. Докладчик есть, давайте начнём работать, пожалуйста», — сказал глава государства.