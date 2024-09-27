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27 сентября, 10:44

Путин провёл совещание Совбеза по вопросам развития авиационного комплекса

Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о вопросах развития авиационного комплекса.

Путин провёл совещание Совбеза РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего обсуждения — один из аспектов развития авиационного комплекса. Докладчик есть, давайте начнём работать, пожалуйста», — сказал глава государства.

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А в рамках прошлого совещания с членами Совета безопасности РФ российский лидер озвучил детали новой ядерной доктрины. По его словам, обновлённый документ предполагает расширение числа стран и альянсов, на которые распространяется ядерное сдерживание. Помимо того, глава РФ напомнил о праве Москвы использовать ядерное оружие для защиты Белоруссии, а также подчеркнул, что РФ рассмотрит применение ЯО при массированной воздушной атаке.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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