Путин провёл совещание Совбеза по вопросам развития авиационного комплекса
Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о вопросах развития авиационного комплекса.
Путин провёл совещание Совбеза РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего обсуждения — один из аспектов развития авиационного комплекса. Докладчик есть, давайте начнём работать, пожалуйста», — сказал глава государства.
А в рамках прошлого совещания с членами Совета безопасности РФ российский лидер озвучил детали новой ядерной доктрины. По его словам, обновлённый документ предполагает расширение числа стран и альянсов, на которые распространяется ядерное сдерживание. Помимо того, глава РФ напомнил о праве Москвы использовать ядерное оружие для защиты Белоруссии, а также подчеркнул, что РФ рассмотрит применение ЯО при массированной воздушной атаке.
Telegram / Кремль. Новости