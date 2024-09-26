Песков оценил реакцию Запада на чёткий сигнал снявшего ядерные барьеры Путина
Песков: Новая ядерная доктрина – это сигнал Западу о последствиях атаки на РФ
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Новая ядерная доктрина, о которой ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, должна предупредить Запад о жёсткой реакции России в случае нападения на неё. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что изменения в доктрине уже назвали «особым сигналом» для США и ЕС.
«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными!» — уточнил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории. В новой ядерной доктрине уже увидели чёткий сигнал Западу.