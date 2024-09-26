Песков оценил реакцию Запада на чёткий сигнал снявшего ядерные барьеры Путина

Новая ядерная доктрина, о которой ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, должна предупредить Запад о жёсткой реакции России в случае нападения на неё. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что изменения в доктрине уже назвали «особым сигналом» для США и ЕС.