Как часто меняется ядерная доктрина России и зачем она нужна: ответ политолога Политолог Еловский: Ядерная доктрина — это не документ агрессии, а документ мира 26 сентября, 08:29 Накануне президент России Владимир Путин рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Wikipedia / ISC Kosmotras

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, российский лидер заявил, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории. Что такое ядерная доктрина, кто её создаёт и как часто она меняется? Life.ru спросил об этом у политолога Дмитрия Еловского.

К ядерной доктрине сложилось искажённое отношение. Почему-то считается, что это документ агрессии. На самом деле это документ сохранения мира. Когда появилось ядерное оружие, которое может уничтожить весь мир «под ноль», это ввергло людей в экзистенциальный ужас перед такой перспективой. Постепенно выход был найден. Ведущие державы определили базовые правила и действия на случай масштабного столкновения. Дмитрий Еловский Политолог

По его словам, ядерная доктрина — это признак открытости и ответственности России. Этим документом мы заявляем, что: у нас есть сверхоружие;

мы — ответственная нация, поэтому заранее заявляем, что в отношении нашей страны делать нельзя, чтобы не получить в ответ ядерный удар.

В среднем ядерная доктрина меняется раз в десять лет. Последнее плановое изменение было в 2020 году. То, что доктрина поменялась во внеплановом режиме, — признак того, что мы находимся в быстроменяющейся реальности, которая требует постоянного анализа и реакции, отметил Еловский.

Он объяснил, что вчера президент фактически уточнил условия ответного применения оружия. Ключевым изменением стало то, что теперь массовая подтверждённая агрессия неядерной страны при поддержке ядерной может считаться достаточным условием для ядерного ответа.

Тут я бы даже не связывал с ситуацией на Украине. Скорее это анализ общей ситуации. Мы видим, что уже многие страны научились наносить сверхмассированные удары разными высокоточными средствами (ракеты, БПЛА, КАБы и т.д.), которые выбивают ключевые объекты гражданской и военной инфраструктуры, и таким образом буквально за несколько дней ставят страну на колени. Это стратегия, при которой цели для ядерных ударов достигаются неядерными средствами. Очень легко такую волну проспать и потерять свою страну и миллионы своих сограждан. Дмитрий Еловский Политолог

Именно эта новая стратегия войны и требует адекватного реагирования от ядерной державы, подчёркивает эксперт. И Владимир Путин таким образом дал сигнал вообще всем державам мира: будете играть в игру «мы же нанесли удар неядерными средствами» — нам всё равно, мы ответим по полной, заключил собеседник Life.ru.