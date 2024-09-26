Такие штучки не пройдут: В Госдуме назвали напоминанием изменения в ядерной доктрине России

Российская ядерная доктрина последний раз обновлялась в 2020 году, когда угрозы были значительно менее серьёзными. Теперь в документе учтены новые реалии, включая войну, которую Запад объявил России, а также её гибридные формы, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий подчеркнул, что страны, поставляющие ракеты противникам России, теперь также могут столкнуться с ядерным ответом. Он предупредил, что любые попытки нанести массированный ракетный удар по российской территории, о которых активно говорят на Западе, могут повлечь серьёзные последствия, даже если используются обычные боеголовки.