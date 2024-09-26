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26 сентября, 04:52

Такие штучки не пройдут: В Госдуме назвали напоминанием изменения в ядерной доктрине России

Депутат Журавлёв: Поставщики ракет врагам России могут ожидать ядерного ответа

Российская ядерная доктрина последний раз обновлялась в 2020 году, когда угрозы были значительно менее серьёзными. Теперь в документе учтены новые реалии, включая войну, которую Запад объявил России, а также её гибридные формы, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий подчеркнул, что страны, поставляющие ракеты противникам России, теперь также могут столкнуться с ядерным ответом. Он предупредил, что любые попытки нанести массированный ракетный удар по российской территории, о которых активно говорят на Западе, могут повлечь серьёзные последствия, даже если используются обычные боеголовки.

«Заигравшимся НАТОвским военным и западным политикам, напоминание, что за такие штучки могут получить ядерную бомбу, в считанные минуты доставленные до любой европейской столицы. Впрочем, и до американской не так далеко, если пуск будет произведён с подводной лодки, курсирующей где-то в Атлантике близ берегов США», — подчеркнул депутат.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект новой ядерной доктрины России предполагает увеличение количества стран и военных альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, теперь и Белоруссия находится под «ядерным зонтиком».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Ольга Годуненко
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