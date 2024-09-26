Песков: Путин провёл совещание по ядерному сдерживанию впервые более чем за год

Заседание Постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, что прошло в Кремле 25 августа, не проводилось президентом Владимиром Путиным уже больше года. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.