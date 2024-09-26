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25 сентября, 22:46

Песков: Путин провёл совещание по ядерному сдерживанию впервые более чем за год

Заседание Постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, что прошло в Кремле 25 августа, не проводилось президентом Владимиром Путиным уже больше года. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Больше года не было», — уточнил собеседник агентства.

Вступительное слово президента на совещании по ядерному сдерживанию. Видео ©

«Кремль Новости»

Путин перечислил случаи, при которых Россия применит ядерное оружие
Путин перечислил случаи, при которых Россия применит ядерное оружие

В рамках совещания глава государства озвучил детали новой ядерной доктрины России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Путин напомнил о праве Москвы применять ЯО для защиты Белоруссии, а также порассуждал об использовании оружия массового поражения при массированной воздушной атаке.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Пушкарев
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