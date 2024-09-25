Путин: Россия рассмотрит применение ЯО при массированной воздушной атаке

Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия в случае масштабного запуска средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники в сторону российских границ. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. По его словам, если Россия получит такие сведения, то ответ последует незамедлительно.