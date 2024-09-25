Путин: Россия рассмотрит применение ЯО при массированной воздушной атаке
Россия может рассмотреть возможность применения ядерного оружия в случае масштабного запуска средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники в сторону российских границ. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. По его словам, если Россия получит такие сведения, то ответ последует незамедлительно.
«Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — сказал Путин.
Как уже писал Life.ru в ходе совещания Путин предложил уточнить условия применения ядерного оружия. По его словам, ядерную доктрину РФ стоит дополнить несколькими пунктами. В частности, российский арсенал ЯО может быть применён против неядерной державы, если нарушается суверенитет России или Белоруссии. Кроме того, Путин заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание. Вместе с тем российский лидер заявил о праве Москвы применить ЯО в случае агрессии против Белоруссии.
Life.ru