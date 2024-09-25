В Кремле начинается заседание постоянного совещания СБ по ядерному сдерживанию
Участники совещания по ядерному сдерживанию собрались в Кремле. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
В Кремле в скором времени стартует заседание постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. Участники уже на месте, сообщает пресс-служба президента России.
«В ближайшее время в Кремле начнётся заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Участники заседания уже собрались. Постоянное совещание по ядерному сдерживанию — рабочий орган Совета безопасности Российской Федерации, принимающий решения относительно ядерной политики страны», — говорится в публикации.
О том, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседание Совбеза РФ, стало известно в воскресение. Также у главы государства были запланированы посещение форума «Российская энергетическая неделя» и проведение заседания Президиума Государственного совета.