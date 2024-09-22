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22 сентября, 11:29

Госсовет и совещание Совбеза: Стал известен плотный график Путина на неделю

На неделе Путин проведёт заседание Государственного совета

На грядущей неделе состоится заседание президиума Государственного совета с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер также пример участие в ряде иных важных мероприятий. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя», заседании президиума Госсовета и совещании с членами Совета безопасности», — говорится в видео.

Путин обновил состав президиума Госсовета
Путин обновил состав президиума Госсовета

Ранее президент России Владимир Путин по ВКС провёл встречу с избранными главами регионов. Российский лидер обратил внимание на современную организацию выборов. По его словам, использование цифровых технологий позволили сделать процесс голосования максимально удобным для граждан.

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Life.ru

Мария Любицкая
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