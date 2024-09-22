Госсовет и совещание Совбеза: Стал известен плотный график Путина на неделю

На грядущей неделе состоится заседание президиума Государственного совета с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер также пример участие в ряде иных важных мероприятий. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя», заседании президиума Госсовета и совещании с членами Совета безопасности», — говорится в видео.