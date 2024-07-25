Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного совета. В него были включены губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров и Рязанской области Павел Малков, а также другие главы регионов. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее по распоряжению Владимира Путина в состав Госсовета были включены врио глав девяти регионов, обновлена структура комиссий и расширен их перечень, а также переназначены председатели по направлениям. Теперь в состав президиума добавили ряд глав регионов, которые были назначены руководителями новых комиссий. Среди них: Владимиров, назначенный на должность председателя комиссии по направлению "Сельское хозяйство" и Малков, ставший руководителем по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Также в обновлённом составе президиуме Госсовета место руководителя комиссии "Международная кооперация и экспорт" занял губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Кроме того, в состав президиума вошли: врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (председатель комиссии "Физическая культура и спорт"), врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ("Промышленность"), губернатор Калужской области Владислав Шапша ("Кадры") и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ("Энергетика").

Исключены из состава президиума оказались глава Минпромторга Антон Алиханов (бывший губернатор Калининградской области), глава Минэнерго Сергей Цивилёв (экс-глава Кузбасса), советник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Новосибирской области Андрей Травников, бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталья Комарова и экс-глава Самарской области Дмитрий Азаров.