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23 июля, 01:34

Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов России

В состав Государственного совета по указу президента России Владимира Путина включено девять исполняющих обязанности глав регионов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В него вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Алтая — Андрей Турчак, Тульской области — Дмитрий Миляев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры — Руслан Кухарук, Хабаровского края — Дмитрий Демешин, Кемеровской области — Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Самарской области — Вячеслав Федорищев, Вологодской области — Георгий Филимонов.

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Бывшие главы Югры Наталья Комарова, Алтая Олег Хорохордин, Самарской области Дмитрий Азаров, Калининградской области Антон Алиханов, Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Курской области Роман Старовойт, Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв исключены из состава.

Также Владимир Путин своим указом присвоил звание Народного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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