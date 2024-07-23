Путин назначил экс-главу Росздравнадзора Москвы Курынина замминистра МЧС России
Роман Курынин. Обложка © tadviser.ru
Президент России Владимир Путин назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина, ранее занимавшего должность руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
"Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — сказано в документе.
Летом 2023 года Курынин спас стюардессу на борту самолёта "Уральских авиалиний", у которой в воздухе случился инсульт и остановилось сердце. За десять минут чиновник откачал бортпроводницу и восстановил работу её главного органа.